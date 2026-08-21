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Les Rdv multimédia, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque Municipale de Bègles · Bègles

Les Rdv multimédia, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Municipale de Bègles
Adresse
58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Les Rdv multimédia Jeudi 24 septembre, 10h30 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T10:30:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T10:30:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

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Au programme : Nettoyer sa boîte, trier et archiver ses mails, les spams et les fraudes.

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Mieux gérer sa boîte mail

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