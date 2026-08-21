Les Rdv multimédia, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles
jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque Municipale de Bègles · Bègles
Informations pratiques
Les Rdv multimédia Jeudi 24 septembre, 10h30 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T10:30:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T10:30:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00
Venez découvrir comment utiliser sa boîte mail plus sereinement.
Au programme : Nettoyer sa boîte, trier et archiver ses mails, les spams et les fraudes.
Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 81 32 »}]
Mieux gérer sa boîte mail
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