Club de lecture Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Club de lecture
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
2025-09-02 18:00:00
2025-09-02
2025-09-02
Le premier mardi de chaque mois, venez passer un moment convivial pour échanger et partager vos coups de cœur littéraires.
Un rendez-vous mensuel ouvert à tous.
Sur inscription auprès de la Médiathèque. .
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
