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AGENDA · Ecquevilly

Club de lecture spécial Journées européennes du patrimoine, Bibliothèque d’Ecquevilly, Ecquevilly

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque d'Ecquevilly · Ecquevilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque d'Ecquevilly
Adresse
1 place henry deutsch de la meurthe 78920
Ville
78920 Ecquevilly
Département
Yvelines

Club de lecture spécial Journées européennes du patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque d’Ecquevilly Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Une rencontre autour d’un café ou thé où chacun.e vient parler d’une lecture qui lui a particulièrement plu, avec présentation des recommandations de la bibliothécaire.
Pour les Journées européennes du patrimoine, une sélection thématique spécifique sera proposée.

Bibliothèque d’Ecquevilly 1 place henry deutsch de la meurthe 78920 Ecquevilly 78920 Yvelines Île-de-France 01 34 75 01 34 https://biblios.gpseo.fr/accueil/vos-bibliotheques/ecquevilly-bibliotheque-municipale Bibliothèque municipale d’Ecquevilly Entrée libre et gratuite, parkings gratuits à proximité, rampe d’accès, plusieurs lignes de bus aux alentours
Club de lecture

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