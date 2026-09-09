Club de lecture spécial Journées européennes du patrimoine, Bibliothèque d’Ecquevilly, Ecquevilly

Informations pratiques

Club de lecture spécial Journées européennes du patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque d’Ecquevilly Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Une rencontre autour d’un café ou thé où chacun.e vient parler d’une lecture qui lui a particulièrement plu, avec présentation des recommandations de la bibliothécaire.

Pour les Journées européennes du patrimoine, une sélection thématique spécifique sera proposée.

Bibliothèque d’Ecquevilly 1 place henry deutsch de la meurthe 78920 Ecquevilly 78920 Yvelines Île-de-France 01 34 75 01 34 https://biblios.gpseo.fr/accueil/vos-bibliotheques/ecquevilly-bibliotheque-municipale Bibliothèque municipale d’Ecquevilly Entrée libre et gratuite, parkings gratuits à proximité, rampe d’accès, plusieurs lignes de bus aux alentours

Club de lecture