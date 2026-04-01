Club de lecture Tardets-Sorholus
Club de lecture Tardets-Sorholus mercredi 22 avril 2026.
Tardets-Sorholus
Club de lecture
Bibliothèque Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Le club de lecture vous invite à la bibliothèque municipale de Tardets.
Venez partager vos coups de cœur littéraires romans, BD, biographies, mangas. Ce temps d’échanges et de lectures est ouvert à tous les jeunes et leurs parents. .
Bibliothèque Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Club de lecture
L’événement Club de lecture Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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