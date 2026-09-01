Club des lecteurs Le nom d’un cours d’eau ou d’un pays dans le titre de ce roman Médiathèque de Vernon Vernon
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Club des lecteurs Le nom d’un cours d’eau ou d’un pays dans le titre de ce roman
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Club des lecteurs Le nom d’un cours d’eau ou d’un pays dans le titre de ce roman
Le club des lecteurs est un club de lecture autogéré, en co-construction avec une lectrice qui le présentera. Vous pourrez échanger autour de vos lectures et coup de coeur, avec d’autres passionnés !
Pour adulte et ado.
Entrée libre. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
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English : Club des lecteurs Le nom d’un cours d’eau ou d’un pays dans le titre de ce roman
L’événement Club des lecteurs Le nom d’un cours d’eau ou d’un pays dans le titre de ce roman Vernon a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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