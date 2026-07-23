Défi solidaire: Un maximum de kilomètres Vernon
samedi 5 septembre 2026 · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Défi solidaire: Un maximum de kilomètres
Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-05
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-05
Du 05 au 30 septembre 2026, rejoignez-nous pour soutenir Octavia !
Pour cette 2ᵉ édition, notre objectif est simple Réaliser un maximum de kilomètres !!! Cette année, tous vos kilomètres seront comptabilisés, quelle que soit la discipline pratiquée.
Défi Et si, tous ensemble, nous atteignions 2500 Km en 26 jours ??! Prêts à relever le défi ?!
Prix du Dossard
– Adulte 7€
– DUO Adulte 12€
– Enfant 3€
Comment participer
Recevez votre dossard par e-mail (pensez à vérifier vos spams), imprimez-le et portez-le fièrement durant vos sorties. Peu importe la discipline pratiquée, l’essentiel est de pouvoir comptabiliser vos kilomètres ! Enfilez vos baskets et cumulez vos kilomètres en une ou plusieurs fois courses à pied, trail, randonnée, vélo, cani cross, en fauteuil roulant, tennis, natation, football, basketball, …
Si vous le souhaitez partagez vos kilomètres et vos photos en story en nous identifiant @unpasavec.octavia ( ou par e-mail / SMS)
Vous pouvez également rejoindre notre groupe Strava afin de nous permettre de récupérer et de comptabiliser vos kilomètres plus facilement. https://strava.app.link/W3I4GT13c4b
Une récompense ?
Pour vous motiver, vous faire plaisir, et parce que nous voulons que tout le monde ait sa chance, une carte cadeau sera mise en jeu par tirage au sort.
Une surprise sera également envoyée à la personne ayant réalisé le plus grand nombre de kilomètres !
Alors rassemblez votre famille, vos amis, ou vos collègues, et amusez-vous ! Et ayons une pensée pour tous ces enfants et ces adultes qui ne peuvent pas le faire. Courrons, marchons pour eux !
Une question ?
Vous souhaitez obtenir une information que nous aurions oubliée ?
Contactez-nous 06.31.68.59.17 ou unpasavec.octavia@gmail.com ! .
Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 31 68 59 17 unpasavec.octavia@gmail.com
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English : Défi solidaire: Un maximum de kilomètres
L’événement Défi solidaire: Un maximum de kilomètres Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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