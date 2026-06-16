Visite-spectacle A l’abordage du château de Bizy ! Chateau de Bizy Vernon
Visite-spectacle A l’abordage du château de Bizy ! Chateau de Bizy Vernon jeudi 6 août 2026.
Vernon
Visite-spectacle A l’abordage du château de Bizy !
Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-21
Nous voici prêts pour vivre l’aventure, tous à l’assaut de ce grand château, regardez-les comme ils sont tous fiers allure, ils seront tous de nouveaux matelots! Car cet été, le légendaire Capitaine Burn est de retour sur les terres de Bizy ! Préparez vos costumes de pirates, sortez la grand voile et en avant toute pour un prochain Voyage-Spectacle!
Les 6 et 21 aout 2026 à 14h et 16h. 12€/pers, gratuit moins de 4 ans.
Visite-spectacle adaptée au 4-12 ans. Tout enfant doit être accompagné d’un adulte muni aussi de son billet.
Réservation directement sur notre site internet https://www.chateaudebizy.com/reservez. .
Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 14 60 25 chateaudebizy@gmail.com
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English : Visite-spectacle A l’abordage du château de Bizy !
L’événement Visite-spectacle A l’abordage du château de Bizy ! Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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