Les rendez-vous de l’été Apprentis artistes Ma série de fleurs à la corde Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
vendredi 14 août 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Apprentis artistes Ma série de fleurs à la corde
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Entre abstrait et figuratif, réalisez un triptyque de sublimes fleurs aux teintes dégradées à l’aide d’une corde et de peinture acrylique. L’atelier abordera les techniques de dégradé et de mélange des couleurs. .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05
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English : Les rendez-vous de l’été Apprentis artistes Ma série de fleurs à la corde
L’événement Les rendez-vous de l’été Apprentis artistes Ma série de fleurs à la corde Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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