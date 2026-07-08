Les rendez-vous de l’été Bébés au musée Mon petit serpent Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Bébés au musée Mon petit serpent

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:15:00

fin : 2026-08-11 11:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Les tout-petits découvrent l’histoire du livre de la jungle à travers les œuvres de Jacques Nam et de Paul Jouve. La lecture sera suivie d’un atelier à quatre mains pour réaliser un serpent en souvenir de cette escapade exotique. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

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English : Les rendez-vous de l’été Bébés au musée Mon petit serpent

L’événement Les rendez-vous de l’été Bébés au musée Mon petit serpent Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération