Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été Espace Simone Veil Vernon samedi 1 août 2026.

Vernon

Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été

Espace Simone Veil Boulevard d’Aylmer Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-14

Deux soirées festives pour découvrir ou perfectionner ses pas de danse

– Samedi 1er août Zumba

– Vendredi 14 août Salsa .

Espace Simone Veil Boulevard d’Aylmer Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été

L’événement Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération