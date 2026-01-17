Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été Espace Simone Veil Vernon
Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été Espace Simone Veil Vernon samedi 1 août 2026.
Vernon
Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été
Espace Simone Veil Boulevard d’Aylmer Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-14
Deux soirées festives pour découvrir ou perfectionner ses pas de danse
– Samedi 1er août Zumba
– Vendredi 14 août Salsa .
Espace Simone Veil Boulevard d’Aylmer Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été
L’événement Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Exposition Ce qui ne tient qu’à un fil Rue Saint-Sauveur Vernon 29 juin 2026
- Atelier de conversation en français Bibliothèque des Valmeux Vernon 30 juin 2026
- Atelier Sprite Comics Médiathèque de Vernon Vernon 1 juillet 2026
- Soirées Raclette Broc & Délices Vernon 1 juillet 2026
- Atelier Couture libre et troc de livre Campus des Associations Vernon 2 juillet 2026