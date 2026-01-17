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Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été Espace Simone Veil Vernon

Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été Espace Simone Veil Vernon samedi 1 août 2026.

Lieu
Espace Simone Veil
Adresse
Boulevard d'Aylmer
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été

Espace Simone Veil Boulevard d’Aylmer Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-14

Deux soirées festives pour découvrir ou perfectionner ses pas de danse
– Samedi 1er août Zumba
– Vendredi 14 août Salsa   .

Espace Simone Veil Boulevard d’Aylmer Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été

L’événement Les rendez-vous de l’été Ateliers danse de l’été Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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