Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Ma p’tite boîte à secrets nymphéas Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
mercredi 29 juillet 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Ma p’tite boîte à secrets nymphéas
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-08 2026-08-14
Mais qui se cache sous ce nymphéa ? Et à qui appartient cette silhouette sur la photo ? à toi de le découvrir en observant les œuvres de Lionel Sabatté et le bassin aux nymphéas de Claude Monet pour ensuite décorer et orner ta petite boîte renfermant tes plus beaux secrets… .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05
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English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Ma p’tite boîte à secrets nymphéas
L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Ma p’tite boîte à secrets nymphéas Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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