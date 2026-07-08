Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon paon majestueux Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
samedi 25 juillet 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon paon majestueux
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-12 2026-08-28
Je découvre la technique du décopatch pour réaliser un superbe paon aux couleurs éclatantes. Directement inspiré de Paon et ses deux femelles de Manzana-Pissaro visible au rez-de-chaussée, ma création encadrée sera du plus bel effet pour orner les murs de chez moi ! .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05
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English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon paon majestueux
L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon paon majestueux Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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