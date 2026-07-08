UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vernon

Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon paon majestueux Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

samedi 25 juillet 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée Blanche Hoschedé-Monet
Adresse
12 rue du Pont
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon paon majestueux

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-12 2026-08-28

Je découvre la technique du décopatch pour réaliser un superbe paon aux couleurs éclatantes. Directement inspiré de Paon et ses deux femelles  de Manzana-Pissaro visible au rez-de-chaussée, ma création encadrée sera du plus bel effet pour orner les murs de chez moi !   .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon paon majestueux

L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon paon majestueux Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Vernon (Eure)