Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Les Vendredis du Spectacle Vivant

Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Contes, humour et spectacles pour petits et grands.

Plus d’infos Espace Simone Veil. .

Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Les rendez-vous de l’été Les Vendredis du Spectacle Vivant

L’événement Les rendez-vous de l’été Les Vendredis du Spectacle Vivant Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération