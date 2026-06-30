AGENDA · Vernon
Les rendez-vous de l’été Les Vendredis du Spectacle Vivant Vernon
vendredi 24 juillet 2026 · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Les Vendredis du Spectacle Vivant
Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Contes, humour et spectacles pour petits et grands.
Plus d’infos Espace Simone Veil. .
Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Les rendez-vous de l’été Les Vendredis du Spectacle Vivant
L’événement Les rendez-vous de l’été Les Vendredis du Spectacle Vivant Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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