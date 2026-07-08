Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Le petit peuple du bassin Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Le petit peuple du bassin

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-01 2026-08-21

J’observe la nouvelle exposition de Lionel Sabatté, représentant plusieurs vues du bassin aux nymphéas de Claude Monet. Je découvre ensuite le petit peuple floral ou animal qui peut s’y nicher. Crayons de couleurs et aquarelle m’aideront à donner vie à une vraie planche naturaliste ! .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

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English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Le petit peuple du bassin

L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Le petit peuple du bassin Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération