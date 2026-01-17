Les rendez-vous de l’été Les jeux du jeudi Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon jeudi 23 juillet 2026.

Vernon

Les rendez-vous de l’été Les jeux du jeudi

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Une initiation conviviale au tricot ouverte aux enfants et aux adultes. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

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English : Les rendez-vous de l’été Les jeux du jeudi

L’événement Les rendez-vous de l’été Les jeux du jeudi Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération