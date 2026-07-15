Atelier découverte du vitrail L’Instant Tiffany Izand’Art Vernon

Informations pratiques

Vernon

Atelier découverte du vitrail L’Instant Tiffany

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-05 18:30:00

fin : 2026-08-05 20:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-27

Initiez-vous à la technique du vitrail Tiffany et réalisez une décoration à suspendre que vous emporterez à l’issue de l’atelier. .

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 contact@izandart.fr

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English : Atelier découverte du vitrail L’Instant Tiffany

L’événement Atelier découverte du vitrail L’Instant Tiffany Vernon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération