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AGENDA · Vernon

Atelier découverte du vitrail L’Instant Tiffany Izand’Art Vernon

mercredi 5 août 2026 · Izand’Art · Vernon

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Izand’Art
Adresse
22 rue du Soleil
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Atelier découverte du vitrail L’Instant Tiffany

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05 20:30:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-27

Initiez-vous à la technique du vitrail Tiffany et réalisez une décoration à suspendre que vous emporterez à l’issue de l’atelier.   .

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32  contact@izandart.fr

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English : Atelier découverte du vitrail L’Instant Tiffany

L’événement Atelier découverte du vitrail L’Instant Tiffany Vernon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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