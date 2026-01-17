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Les rendez-vous de l’été Cinéma en plein air Vernon

Les rendez-vous de l’été Cinéma en plein air Vernon vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Vallon Saint-Michel
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Cinéma en plein air

Vallon Saint-Michel Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 22:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

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Vallon Saint-Michel Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Les rendez-vous de l’été Cinéma en plein air

L’événement Les rendez-vous de l’été Cinéma en plein air Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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