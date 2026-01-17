Les rendez-vous de l’été Bébés au musée Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Les rendez-vous de l’été Bébés au musée Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon mardi 21 juillet 2026.
Vernon
Les rendez-vous de l’été Bébés au musée
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11 2026-08-25
Des séances d’éveil artistique spécialement conçues pour les tout-petits. .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05
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English : Les rendez-vous de l’été Bébés au musée
L’événement Les rendez-vous de l’été Bébés au musée Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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