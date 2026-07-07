Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Je sculpte mon Nymphéa Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
vendredi 24 juillet 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Je sculpte mon Nymphéa
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-05 2026-08-22
Le bassin de Claude Monet est à l’honneur au musée Blanche Hoschedé-Monet. J’en découvre tous les secrets mais surtout j’apprends à modeler l’une de ses plantes les plus emblématique : les nymphéas. .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05
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English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Je sculpte mon Nymphéa
L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Je sculpte mon Nymphéa Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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