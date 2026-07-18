Atelier Gouaché de bijouterie Izand’Art Vernon

Informations pratiques

Vernon

Atelier Gouaché de bijouterie

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27 2026-08-30

Découvrez le métier de joaillier en réalisant votre propre gouaché (dessin technique utilisé en bijouterie). .

Izand’Art 22 rue du Soleil Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 contact@izandart.fr

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English : Atelier Gouaché de bijouterie

L’événement Atelier Gouaché de bijouterie Vernon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération