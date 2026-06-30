Festival Musique en bord de Seine Vernon
jeudi 20 août 2026 · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Festival Musique en bord de Seine
Vernon, Giverny et Notre-Dame-de-l’Isle Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-20
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-20
Concerts, rencontres avec les artistes et musique de chambre investissent les plus beaux sites du territoire.
Programme à venir sur www.festival-mdcen.fr .
Vernon, Giverny et Notre-Dame-de-l’Isle Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11
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English : Festival Musique en bord de Seine
L’événement Festival Musique en bord de Seine Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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