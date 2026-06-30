Informations pratiques

Vernon

Festival Musique en bord de Seine

Vernon, Giverny et Notre-Dame-de-l’Isle Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-20

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-20

Concerts, rencontres avec les artistes et musique de chambre investissent les plus beaux sites du territoire.

Programme à venir sur www.festival-mdcen.fr .

Vernon, Giverny et Notre-Dame-de-l’Isle Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11

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English : Festival Musique en bord de Seine

L’événement Festival Musique en bord de Seine Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération