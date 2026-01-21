Exposition Marion Laveille Ray Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Marion Laveille Ray

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-17

La Maison du Temps Jadis à Vernon accueille une exposition de Marion Laveille Ray, artiste peintre, du 17 au 23 août 2026. Le public pourra découvrir son travail tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Pour tout renseignement, Marion Laveille Ray est joignable au 06 98 43 66 50, par mail à marion.laveille@gmail.com

, ou via Instagram @marionlaveilleray. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 98 43 66 50 marion.laveille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Marion Laveille Ray

L’événement Exposition Marion Laveille Ray Vernon a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération