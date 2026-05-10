Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2 Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Atelier artistique Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ?

Tout commence par l’observation.

Puis, Agnès et Bruno t’invitent à toucher, manipuler, échanger avant de te lancer dans la construction d’une maquette autour de l’eau et des plantes aquatiques.

Pour les enfants de CP, CE1, CE2, sans les parents.

Gratuit sur inscription. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2

L’événement Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2 Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération