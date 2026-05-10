Exposition Ô l’eau ! Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Exposition Ô l’eau !

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-12

– O L’EAU

Exposition de peintures et de photographies de plusieurs artistes sur la thématique de l’eau.

La médiathèque vous propose une exposition sur notre thématique Ô l’eau ! réalisée par plusieurs artistes, peintres et photographes pour nous plonger le temps d’un été dans des paysages divers et variés.

Public visé Tout public.

Sur les murs de la Médiathèque, aux horaires d’ouverture.

Entrée libre. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Ô l’eau !

L’événement Exposition Ô l’eau ! Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération