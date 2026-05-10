J’améliore mon sommeil ! Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

J’améliore mon sommeil !

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:00:00

fin : 2026-06-09 15:30:00

Date(s) :

2026-06-09 2026-06-23

Un atelier pour mieux comprendre le sommeil, avec Magali Bernard, infirmière à la Clinique des Portes de l’Eure.

Le temps et la qualité de sommeil ne cesse de diminuer au sein de la population française. Le sommeil est pourtant un des piliers d’une bonne santé physique et psychique.

Nous verrons ensemble comment fonctionne le sommeil et ce que sont les insomnies.

Dans cet atelier collaboratif, nous aborderons toutes les solutions aux problématiques de sommeil et tenterons de trouver des solutions adaptées à chacun.

C’est un atelier en 2 parties inscrivez vous aux 2 dates le 9 juin et le 23 juin.

Pour adulte et ado à partir de 14 ans.

Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : J’améliore mon sommeil !

L’événement J’améliore mon sommeil ! Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération