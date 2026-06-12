Rencontre Florence Medina La Compagnie des Livres Vernon
Rencontre Florence Medina La Compagnie des Livres Vernon mardi 23 juin 2026.
Vernon
Rencontre Florence Medina
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Une soirée exceptionnelle en compagnie de Florence Medina, lauréate du prestigieux Prix Jeunes & Cie 2026. Elle viendra présenter son livre captivant Le Fantôme de la Rue des Fêtes (Éd. Didier Jeunesse). .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
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English : Rencontre Florence Medina
L’événement Rencontre Florence Medina Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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