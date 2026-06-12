Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre Florence Medina La Compagnie des Livres Vernon

Rencontre Florence Medina La Compagnie des Livres Vernon mardi 23 juin 2026.

Lieu : La Compagnie des Livres

Adresse : 76 rue d'Albufera

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Vernon

Rencontre Florence Medina

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Une soirée exceptionnelle en compagnie de Florence Medina, lauréate du prestigieux Prix Jeunes & Cie 2026. Elle viendra présenter son livre captivant Le Fantôme de la Rue des Fêtes (Éd. Didier Jeunesse).   .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33  lacompagniedeslivres@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre Florence Medina

L’événement Rencontre Florence Medina Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Vernon (Eure)