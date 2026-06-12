Rencontre Florence Medina La Compagnie des Livres Vernon

Vernon

Rencontre Florence Medina

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Une soirée exceptionnelle en compagnie de Florence Medina, lauréate du prestigieux Prix Jeunes & Cie 2026. Elle viendra présenter son livre captivant Le Fantôme de la Rue des Fêtes (Éd. Didier Jeunesse). .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

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English : Rencontre Florence Medina

L’événement Rencontre Florence Medina Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération