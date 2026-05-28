Vernon

Marche des fiertés

Esplanade Jean-Claude Asphe Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La pride de Vernon aura lieu Samedi 13 Juin de 14h à 23h sur l’esplanade Jean-Claude Asphe !

Programme

14h Ouverture du village des fiertés

15h Prises de paroles et minute de silence pour les victimes de LGBTphobies

16h Marche des fiertés (entre 1h et 1h30)

19h Dragshow par Lady Gemini et la Kings Factory (Daisy Lusion, George Profonde, Switch)

21h-23h DJ set par Alzeda

Village des fiertés

• Stands associatifs LGBTQ’Eure, Le Refuge Évreux, Organisation de Solidarité Trans Rouen, Amnesty Evreux, CEFED-ASTI d’Evreux

• Médiathèque de Vernon lectures pour les enfants, toute l’après-midi sauf pendant la marche

• Buvette (bière et softs) tenue par LGBTQ’Eure

• Restauration sur place (plus d’infos très bientôt) .

Esplanade Jean-Claude Asphe Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Marche des fiertés

L’événement Marche des fiertés Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération