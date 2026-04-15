Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Vernon

Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Musée Blanche Hoschedé-Monet ouvre ses portes en nocturne pour proposer une lecture musicale du Livre de la Jungle de Rudyard Kippling. La lecture est faite par Benoît Marchand, comédien, et la musique est jouée par Hugues Tabar-Nouval, saxophoniste et compositeur.

Réservation obligatoire sur

https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale

L’événement Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale Vernon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération