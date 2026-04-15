Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Musée Blanche Hoschedé-Monet

Adresse : 12 rue du Pont

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Vernon

Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Le Musée Blanche Hoschedé-Monet ouvre ses portes en nocturne pour proposer une lecture musicale du Livre de la Jungle de Rudyard Kippling. La lecture est faite par Benoît Marchand, comédien, et la musique est jouée par Hugues Tabar-Nouval, saxophoniste et compositeur.

Réservation obligatoire sur
https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/   .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05  musee@vernon27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale

L’événement Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale Vernon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Vernon (Eure)