Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon vendredi 29 mai 2026.
Vernon
Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 19:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Le Musée Blanche Hoschedé-Monet ouvre ses portes en nocturne pour proposer une lecture musicale du Livre de la Jungle de Rudyard Kippling. La lecture est faite par Benoît Marchand, comédien, et la musique est jouée par Hugues Tabar-Nouval, saxophoniste et compositeur.
Réservation obligatoire sur
https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
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English : Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale
L’événement Musée Blanche Hoschedé-Monet au son d’une lecture musicale Vernon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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