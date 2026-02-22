HYROX VÖLUND ÉDITION II CrossFit Völund Vernon

HYROX VÖLUND ÉDITION II

CrossFit Völund 7 rue Folenrue Vernon Eure

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-24

2026-05-23

La légende continue… et elle ne fait que commencer.

23 & 24 Mai, le HYROX VÖLUND revient pour une 2e édition survoltée, plus ambitieuse, plus inclusive, et plus intense que jamais.

Au programme

✔️ Le grand retour des catégories Mixte, Homme/Homme et Femme/Femme

Et cette année, des nouveautés dont une épreuve spécialement adaptée pour les ados, pour leur permettre de vivre l’expérience HYROX VÖLUND en toute sécurité, avec les mêmes valeurs de dépassement et d’esprit d’équipe.

Les inscriptions ouvriront bientôt prépare ton binôme, motive tes jeunes, et reste connecté.

Ce n’est pas juste une compétition. C’est un rite de passage.

⚡ Tu veux marquer cette édition ? Alors sois prêt(e) .

CrossFit Völund 7 rue Folenrue Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 52 36 41 17

