Conférence La Cour des comptes par Guy Quintane Espace Philippe Auguste Vernon

Vernon

Conférence La Cour des comptes par Guy Quintane

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Il n’y a pas d’État sans finances, pas de finances sans comptes, pas de comptes sans contrôles, pas de contrôles sans indépendance des contrôleurs. C’est à partir d’un tel constat que peut être proposée une réflexion sur le juge des comptes.

La relation qu’entretient la juridiction financière avec la Normandie est singulière. C’est sans doute sur la terre normande qu’un modèle original de contrôle des opérations financières publiques a été mis en place. Des personnalités politiques du département de l’Eure y ont pris une large part à compter de 1807, date la création de la Cour des comptes.

Ce modèle a fait l’objet tout récemment d’une véritable transformation et c’est une fois encore un élu de ce département qui l’aura portée.

La conférence, présentée le 21 mai prochain par Guy Quintane, secrétaire du CEV évoquera la création, l’évolution de la juridiction financière et s’efforcera de décrire ce que sont aujourd’hui les fonctions et l’organisation de la Cour, mais aussi les questions que pose l’évolution de l’institution en des temps marqués par une situation préoccupante des finances publiques et de leur gestion. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Conférence La Cour des comptes par Guy Quintane

L’événement Conférence La Cour des comptes par Guy Quintane Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération