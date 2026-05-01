Conférence La Cour des comptes par Guy Quintane Espace Philippe Auguste Vernon
Conférence La Cour des comptes par Guy Quintane Espace Philippe Auguste Vernon jeudi 21 mai 2026.
Vernon
Conférence La Cour des comptes par Guy Quintane
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Il n’y a pas d’État sans finances, pas de finances sans comptes, pas de comptes sans contrôles, pas de contrôles sans indépendance des contrôleurs. C’est à partir d’un tel constat que peut être proposée une réflexion sur le juge des comptes.
La relation qu’entretient la juridiction financière avec la Normandie est singulière. C’est sans doute sur la terre normande qu’un modèle original de contrôle des opérations financières publiques a été mis en place. Des personnalités politiques du département de l’Eure y ont pris une large part à compter de 1807, date la création de la Cour des comptes.
Ce modèle a fait l’objet tout récemment d’une véritable transformation et c’est une fois encore un élu de ce département qui l’aura portée.
La conférence, présentée le 21 mai prochain par Guy Quintane, secrétaire du CEV évoquera la création, l’évolution de la juridiction financière et s’efforcera de décrire ce que sont aujourd’hui les fonctions et l’organisation de la Cour, mais aussi les questions que pose l’évolution de l’institution en des temps marqués par une situation préoccupante des finances publiques et de leur gestion. .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence La Cour des comptes par Guy Quintane
L’événement Conférence La Cour des comptes par Guy Quintane Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Exposition Lionel Sabatté Mémoire de limon, hommage à Claude Monet Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon 16 mai 2026
- Ile aux merveilles Vernon 16 mai 2026
- Balade au bord de l’eau Médiathèque de Vernon Vernon 16 mai 2026
- 30ème échange musical du jumelage Vernon Bad Kissingen Place Adolphe Barette Vernon 16 mai 2026
- Echange musical entre Vernon et Bad Kissingen Place Adolphe Barrette Vernon 16 mai 2026