30ème échange musical du jumelage Vernon Bad Kissingen Place Adolphe Barette Vernon

Vernon

30ème échange musical du jumelage Vernon Bad Kissingen

Place Adolphe Barette Collegiale Notre-Dame Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

30ème Échange Musical Un Anniversaire de Prestige à Vernon

Célébrez avec nous trois décennies d’amitié et de musique ! À l’occasion du 30ème échange musical du jumelage entre Vernon et Bad Kissingen, nous vous convions à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’harmonie franco-allemande.

Le 16 mai à 21h, la majestueuse Collégiale de Vernon résonnera des chefs-d’œuvre de Mendelssohn et Haydn.

Une Rencontre Chorale Internationale

Ce concert unique réunira sur scène La Kantoreï de Bad Kissingen et le chœur Chorus Semper Viret. L’ensemble sera dirigé avec talent par les chefs de chœur Burkhard Ascherl et Marc Sieffert.

Pour toute information complémentaire ou pour réserver vos places, n’hésitez pas à contacter

Emmanuel Béranger 06 59 08 92 93

Dominique Ultré 06 84 58 35 53

Venez nombreux partager ce moment de culture et de fraternité au cœur de notre patrimoine ! .

Place Adolphe Barette Collegiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 59 08 92 93

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English : 30ème échange musical du jumelage Vernon Bad Kissingen

L’événement 30ème échange musical du jumelage Vernon Bad Kissingen Vernon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération