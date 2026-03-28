Méga loto Salle des Congrès Vernon
Méga loto Salle des Congrès Vernon dimanche 3 mai 2026.
Vernon
Méga loto
Salle des Congrès 2 rue des Bourdines Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
L’association Motocross RemRem55 vous donne rendez-vous pour un méga loto avec 25 000 € de gains à gagner !
Début des jeux à 14h30 .
Salle des Congrès 2 rue des Bourdines Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 71 96 61 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Méga loto
L’événement Méga loto Vernon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Stage aquarelle Approche botanique Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon 18 avril 2026
- Exposition Valérie Prats Rue Saint-Sauveur Vernon 20 avril 2026
- Conférence Les couvents des Pénitents du tiers Ordre aux XVIIe et XVIIIe siècles Espace Philippe Auguste Vernon 23 avril 2026
- Théâtre Un Polar Spaghetti Théâtre du Campus Vernon 25 avril 2026
- Les Harp’Eure Espace Philippe-Auguste Vernon 29 avril 2026