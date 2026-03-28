Méga loto Salle des Congrès Vernon

Vernon

Méga loto

Salle des Congrès 2 rue des Bourdines Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’association Motocross RemRem55 vous donne rendez-vous pour un méga loto avec 25 000 € de gains à gagner !

Début des jeux à 14h30 .

Salle des Congrès 2 rue des Bourdines Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 71 96 61 37

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English : Méga loto

L’événement Méga loto Vernon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération