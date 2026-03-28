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Avant-première Soyons Fous 4 Cinémas Theatre Vernon

Avant-première Soyons Fous 4 Cinémas Theatre Vernon mardi 5 mai 2026.

Lieu : 4 Cinémas Theatre

Adresse : 1 place de Paris

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Vernon

Avant-première Soyons Fous

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05

Date(s) :
2026-05-05

Séance en présence d’Amaury PASCAUD, producteur du film

Synopsis
Une équipe de personnes fragilisées par des troubles psychiques s’embarque dans une folle épopée la création d’un film d’aventure.   .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Avant-première Soyons Fous

L’événement Avant-première Soyons Fous Vernon a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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