Avant-première Soyons Fous 4 Cinémas Theatre Vernon
Avant-première Soyons Fous 4 Cinémas Theatre Vernon mardi 5 mai 2026.
Vernon
Avant-première Soyons Fous
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Séance en présence d’Amaury PASCAUD, producteur du film
Synopsis
Une équipe de personnes fragilisées par des troubles psychiques s’embarque dans une folle épopée la création d’un film d’aventure. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Avant-première Soyons Fous
L’événement Avant-première Soyons Fous Vernon a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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