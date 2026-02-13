Théâtre Un Polar Spaghetti Théâtre du Campus Vernon
Théâtre Un Polar Spaghetti Théâtre du Campus Vernon samedi 28 mars 2026.
Théâtre Un Polar Spaghetti
Théâtre du Campus Place Marcel Beaufour Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-24 2026-04-26 2026-04-30 2026-05-01
Par la Compagnie du Nouveau Monde (Vernon)
Un seul en scène écrit et mis en scène par Clément Reverrend. Interprété par Rémy Bardet.
Cette pièce en scène est-elle le drame d’une comédie ou la comédie d’un drame ?
Au cinéma, lorsque l’on parle de western spaghetti , quand on le regarde
il s’agit bien d’un film de western tourné en Italie est-ce un drame ?
Ici, dans ce théâtre, comme dans un polar spaghetti , c’est qu’il s’agit d’un presque seul en scène , qui nous embarque dans une affaire très sensible, une enquête al dente mais est-ce une comédie ? .
Théâtre du Campus Place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 07 75 49 33 ciedunouveaumonde@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Un Polar Spaghetti
L’événement Théâtre Un Polar Spaghetti Vernon a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération