Exposition La Lettre et l’image Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition La Lettre et l’image

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-26 15:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Le but de cette exposition est de mettre en valeur les nombreuses créations à partir de la lettre et autour de la lettre d’Albert Boton graphiste, créateur d’alphabets et de logos. En cultivant à la fois l’oeil du typographe et le regard du photographe, en reliant les différentes techniques: photos, collages, dessins, les lettres deviennent des éléments à part entières.

Sa fille, Fanny Boton, peintre, sculpteur, photographe l’accompagnera, pour lui rendre hommage, durant cette exposition avec ses propres créations. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 80 18 74 18 botonvitrac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition La Lettre et l’image

L’événement Exposition La Lettre et l’image Vernon a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération