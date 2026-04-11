Rencontre avec la pensée de… Hans Jonas et le principe de responsabilité Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Rencontre avec la pensée de… Hans Jonas et le principe de responsabilité

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 20:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Hans Jonas (1903-1993) est un philosophe allemand, il apporte à la réflexion une proposition d’éthique pour l’âge technologique.

Hans Jonas (1903-1993) Philosophe allemand, il apporte à la réflexion une proposition d’éthique pour l’âge technologique. En effet le pouvoir énorme qui est conféré à l’homme par la technoscience, dont l’éventualité d’un conflit nucléaire est l’exemple le plus marquant, oblige l’homme à assumer une nouvelle forme de responsabilité, que pour Jonas, tout individu est tenu d’exercer.

Cette responsabilité n’est plus simplement le devoir de répondre a posteriori de ce que nous avons fait, mais le devoir d’être guidé dans notre action par la connaissance des conséquences probables. Cette responsabilité interdirait d’entreprendre une action qui pourrait mettre en péril l’existence de générations futures ou la qualité de l’existence future sur Terre.

Pour adultes et ados à partir de 15 ans.

Entrée libre. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Rencontre avec la pensée de… Hans Jonas et le principe de responsabilité

L’événement Rencontre avec la pensée de… Hans Jonas et le principe de responsabilité Vernon a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération