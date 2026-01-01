Atelier de conversation en français Médiathèque de Vernon Vernon

Atelier de conversation en français

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-01-16 14:00:00

fin : 2026-04-10 15:30:00

2026-01-16 2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10

Un atelier convivial pour se familiariser avec la langue française et améliorer la qualité de son expression à l’oral.

Vous souhaitez améliorer vos connaissances en Français langue étrangère ? Venez participer à nos ateliers de conversation ! Ces ateliers sont l’occasion d’échanger sur des thèmes (actualité, vie quotidienne, culture…), et c’est un moment privilégié de rencontre et d’expression orale en petit groupe. .

