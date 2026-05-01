Avant-première La Vénus électrique 4 Cinémas Theatre Vernon

Vernon

Avant-première La Vénus électrique

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Ne manquez pas une projection exceptionnelle en avant-première du film La Vénus électrique .

Synopsis

Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026 et en fait l’ouverture. Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule… .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Avant-première La Vénus électrique

L’événement Avant-première La Vénus électrique Vernon a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération