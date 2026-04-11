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Krok’histoires hors les murs spéciale mois des fiertés ! Espace Philippe Auguste Vernon

Krok’histoires hors les murs spéciale mois des fiertés ! Espace Philippe Auguste Vernon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Espace Philippe Auguste

Adresse : 12 avenue Victor Hugo

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vernon

Krok’histoires hors les murs spéciale mois des fiertés !

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Le Krok’histoires déménage en quai de Seine à l’occasion de la Pride 2026 de Vernon.

Les bibliothécaires seront présents au point de ralliement pour lire dans un espace cosy des histoires inclusives, ouvertes sur le monde et sur les autres.

Public visé Jeunesse.
Entrée libre.   .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Krok’histoires hors les murs spéciale mois des fiertés !

L’événement Krok’histoires hors les murs spéciale mois des fiertés ! Vernon a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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