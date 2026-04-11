Krok’histoires hors les murs spéciale mois des fiertés ! Espace Philippe Auguste Vernon

Vernon

Krok’histoires hors les murs spéciale mois des fiertés !

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Krok’histoires déménage en quai de Seine à l’occasion de la Pride 2026 de Vernon.

Les bibliothécaires seront présents au point de ralliement pour lire dans un espace cosy des histoires inclusives, ouvertes sur le monde et sur les autres.

Public visé Jeunesse.

Entrée libre. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Krok’histoires hors les murs spéciale mois des fiertés !

L’événement Krok’histoires hors les murs spéciale mois des fiertés ! Vernon a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération