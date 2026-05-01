Rencontre Morgane Az La Compagnie des Livres Vernon
Rencontre Morgane Az La Compagnie des Livres Vernon vendredi 22 mai 2026.
Vernon
Rencontre Morgane Az
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Rencontre exceptionnelle avec la romancière Morgane Az à l’occasion de la sortie de son ouvrage Premier corps (Éd. Plon). Venez échanger avec l’autrice lors de cette soirée de lancement. .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
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English : Rencontre Morgane Az
L’événement Rencontre Morgane Az Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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