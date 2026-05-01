Rencontre Morgane Az La Compagnie des Livres Vernon

Vernon

Rencontre Morgane Az

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Rencontre exceptionnelle avec la romancière Morgane Az à l’occasion de la sortie de son ouvrage Premier corps (Éd. Plon). Venez échanger avec l’autrice lors de cette soirée de lancement. .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

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English : Rencontre Morgane Az

L’événement Rencontre Morgane Az Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération