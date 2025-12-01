Musique sacrée Place Adolphe Barrette Vernon
Début : 2026-05-12 20:00:00
2026-05-12
Concert des élèves de classes d’orgue et de chant lyrique du Conservatoire, autour des grandes orgues de la collégiale Notre-Dame de Vernon. Programme de musique sacrée du premier baroque au XXe siècle. .
