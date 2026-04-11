Un bijou pour maman Bibliothèque des Valmeux Vernon

Vernon

Un bijou pour maman

Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Fêtons les mamans.

Avec de simples perles fabriquons un trésor ! Un bracelet unique, choisi avec ton cœur, pour dire Je t’aime à ta maman.

Gratuit sur inscription à la bibliothèque des Valmeux.

Pour les enfants à partir de 7 ans, sans les parents. .

Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 11 57 annexemediatheque.vernon@sna27.fr

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English : Un bijou pour maman

L’événement Un bijou pour maman Vernon a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération