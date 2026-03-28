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Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Enfants Vernon

Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Enfants Vernon mardi 26 mai 2026.

Adresse : Parc des Tourelles

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Vernon

Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Enfants

Parc des Tourelles Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

A bord du Bateau Atelier Vernon.

Dates
– Vendredi 15 mai de16h à 17h15
– Dimanche 31 mai de 14h30 à 15h45 et de 16h à 17h15

Sous le signe de la découverte
– Gravure
– L’impression des estampes

Les plaisirs de créer sur l’eau, de laisser l’imaginaire porter les gestes techniques, de composer avec l’œil, tout en étant guidé.

Atelier enfant à quai, impression des gravures sur le bateau atelier.

Max 8 personnes
Embarquement Parc des Tourelles Vernon   .

Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 95 50 82 80  studiotellusvision@gmail.com

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English : Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Enfants

L’événement Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Enfants Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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