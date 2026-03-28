Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Enfants Vernon
Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Enfants Vernon mardi 26 mai 2026.
Vernon
Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Enfants
Parc des Tourelles Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
A bord du Bateau Atelier Vernon.
Dates
– Vendredi 15 mai de16h à 17h15
– Dimanche 31 mai de 14h30 à 15h45 et de 16h à 17h15
Sous le signe de la découverte
– Gravure
– L’impression des estampes
Les plaisirs de créer sur l’eau, de laisser l’imaginaire porter les gestes techniques, de composer avec l’œil, tout en étant guidé.
Atelier enfant à quai, impression des gravures sur le bateau atelier.
Max 8 personnes
Embarquement Parc des Tourelles Vernon .
Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 95 50 82 80 studiotellusvision@gmail.com
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English : Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Enfants
L’événement Fête de l’Estampe Heures gravées sur la Seine Enfants Vernon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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