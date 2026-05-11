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Rencontre Yves-Marie Clément La Compagnie des Livres Vernon

Rencontre Yves-Marie Clément La Compagnie des Livres Vernon mardi 26 mai 2026.

Lieu : La Compagnie des Livres

Adresse : 76 rue d'Albufera

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Vernon

Rencontre Yves-Marie Clément

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:30:00
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

La librairie accueille l’écrivain Yves-Marie Clément pour une présentation de son livre La Bagnarde (Éd. Talents Hauts). Une immersion littéraire à ne pas manquer.   .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33  lacompagniedeslivres@hotmail.com

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English : Rencontre Yves-Marie Clément

L’événement Rencontre Yves-Marie Clément Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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