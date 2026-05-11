Rencontre Yves-Marie Clément La Compagnie des Livres Vernon
Rencontre Yves-Marie Clément La Compagnie des Livres Vernon mardi 26 mai 2026.
Vernon
Rencontre Yves-Marie Clément
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
La librairie accueille l’écrivain Yves-Marie Clément pour une présentation de son livre La Bagnarde (Éd. Talents Hauts). Une immersion littéraire à ne pas manquer. .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
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English : Rencontre Yves-Marie Clément
L’événement Rencontre Yves-Marie Clément Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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