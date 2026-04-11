Exposition Amis de l’Arbre de Pierre Rue Saint-Sauveur Vernon
Exposition Amis de l’Arbre de Pierre Rue Saint-Sauveur Vernon lundi 11 mai 2026.
Vernon
Exposition Amis de l’Arbre de Pierre
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-11 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Organisée par l’association des Amis de l’Arbre de Pierre, cette exposition met à l’honneur un atelier libre de sculpture, .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Amis de l’Arbre de Pierre
L’événement Exposition Amis de l’Arbre de Pierre Vernon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Atelier Jeux de cartes Lorcana et Star Wars Unlimited Médiathèque de Vernon Vernon 11 avril 2026
- Lupin dans la Ville Escape Game géant Vernon 11 avril 2026
- Atelier Sprite Comics Médiathèque de Vernon Vernon 11 avril 2026
- Stage aquarelle Approche botanique Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon 18 avril 2026
- Théâtre Un Polar Spaghetti Théâtre du Campus Vernon 25 avril 2026