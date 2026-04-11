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Exposition Amis de l’Arbre de Pierre Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Amis de l’Arbre de Pierre Rue Saint-Sauveur Vernon lundi 11 mai 2026.

Lieu : Rue Saint-Sauveur

Adresse : Maison du Temps Jadis

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vernon

Exposition Amis de l’Arbre de Pierre

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-11 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-11

Organisée par l’association des Amis de l’Arbre de Pierre, cette exposition met à l’honneur un atelier libre de sculpture,   .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Exposition Amis de l’Arbre de Pierre

L’événement Exposition Amis de l’Arbre de Pierre Vernon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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