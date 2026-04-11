Exposition Amis de l’Arbre de Pierre Rue Saint-Sauveur Vernon

Vernon

Exposition Amis de l’Arbre de Pierre

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-11 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Organisée par l’association des Amis de l’Arbre de Pierre, cette exposition met à l’honneur un atelier libre de sculpture, .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Exposition Amis de l’Arbre de Pierre

L’événement Exposition Amis de l’Arbre de Pierre Vernon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération