Exposition Le paysage dans tout ses états Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Le paysage dans tout ses états

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-04 10:00:00

fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-09

Venez découvrir les œuvres d l’artiste Solange Godard. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 88 16 88 28

