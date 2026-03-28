Soirée spéciale SOULÈVEMENTS 4 Cinémas Theatre Vernon

Vernon

Soirée spéciale SOULÈVEMENTS

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Défilé de vêtements, chaussures et accessoires en début de séance avec la boutique Zalia Vernon

Synopsis

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Soirée spéciale SOULÈVEMENTS

L’événement Soirée spéciale SOULÈVEMENTS Vernon a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération