Soirée spéciale SOULÈVEMENTS 4 Cinémas Theatre Vernon
Soirée spéciale SOULÈVEMENTS 4 Cinémas Theatre Vernon samedi 2 mai 2026.
Vernon
Soirée spéciale SOULÈVEMENTS
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Défilé de vêtements, chaussures et accessoires en début de séance avec la boutique Zalia Vernon
Synopsis
Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Soirée spéciale SOULÈVEMENTS
L’événement Soirée spéciale SOULÈVEMENTS Vernon a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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