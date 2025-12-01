Les Harp’Eure Espace Philippe-Auguste Vernon
Les Harp’Eure Espace Philippe-Auguste Vernon mercredi 29 avril 2026.
Les Harp’Eure
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
80 doigts pour 400 cordes. Rencontre départementale des classes de harpe dont le programme vous emmène à travers les siècles, les lieux et les styles musicaux du répertoire harpistique. .
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
