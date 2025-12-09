Cours de yoga Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Cours de yoga

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 19:00:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02

Offrez-vous un moment de plénitude, de bien-être, de lâcher prise lors de cours de yoga collectif, tous les jeudis (hors vacances scolaires et jours fériés), entre 19h et 20h, à la Manufacture des Capucins ! ✨

Sandra Touratier, une professeure de yoga passionnée , vous propose une séance d’une heure autour d’exercices adaptés à tous (à partir du niveau débutant), à la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, 27200 Vernon. ‍♀️ Venez respirer, bouger et vous reconnecter à vous-même .

Au programme

Une heure de yoga pour retrouver votre lâcher-prise et favoriser le bien-être.

Des exercices pour retrouver souplesse et harmonie

Une occasion de partager une séance de yoga dans une atmosphère conviviale.

️ Tarifs et inscription au 06.62.22.55.19 .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 62 22 55 19

English : Cours de yoga

L’événement Cours de yoga Vernon a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération