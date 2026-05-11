Rencontre Philo Gildas Labey La Compagnie des Livres Vernon

Vernon

Rencontre Philo Gildas Labey

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Un temps de réflexion et de débat animé par Gildas Labey, agrégé de philosophie, autour de l’ouvrage La haine de la démocratie (Éd. La Fabrique). .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

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English : Rencontre Philo Gildas Labey

L’événement Rencontre Philo Gildas Labey Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération