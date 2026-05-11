Rencontre Philo Gildas Labey La Compagnie des Livres Vernon
Rencontre Philo Gildas Labey La Compagnie des Livres Vernon vendredi 29 mai 2026.
Vernon
Rencontre Philo Gildas Labey
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Un temps de réflexion et de débat animé par Gildas Labey, agrégé de philosophie, autour de l’ouvrage La haine de la démocratie (Éd. La Fabrique). .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
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English : Rencontre Philo Gildas Labey
L’événement Rencontre Philo Gildas Labey Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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